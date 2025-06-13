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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تطلب تزويد وقود.. هبوط اضطراري لـ 9 طائرات أجنبية بمطار القاهرة بعد الضربات الإسرائيلية لإيران

المجال الجوي المصري
المجال الجوي المصري
نورهان خفاجي

أعلنت وزارة الطيران المدني، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، تحسبًا لاحتمال استقبال طائرات عابرة قد تضطر إلى تغيير مساراتها الجوية والهبوط الاضطراري بالمطارات نتيجة المستجدات الإقليمية، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة لتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لكافة الرحلات المتأثرة.

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الطيران، فإن مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم، تسع طائرات تابعة لشركات طيران أجنبية في أوقات متقاربة بغرض التزود بالوقود، بعد تعديل مسارات رحلاتها نتيجة إغلاق بعض المجالات الجوية المجاورة. وأقلعت جميع الطائرات في وقت قياسي، بعد تقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لاستكمال رحلاتها بأمان.

وتتابع الوزارة من خلال مركز العمليات الرئيسي بمطار القاهرة الدولي على مدار الساعة تطورات الموقف، بالتنسيق الكامل مع سلطات الطيران المدني في الدول المجاورة، وذلك عقب إعلان بعض دول الجوار عن إغلاق مؤقت لمجالاتها الجوية نتيجة للأوضاع الراهنة في المنطقة.

وفي ضوء تلك التطورات، أعلنت شركة مصر للطيران عن إلغاء عدد 3 رحلات جوية كانت متجهة إلى كل من بغداد، وعمان، وبيروت، لحين فتح المجالات الجوية في تلك الدول.

وتوجّه الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني على الفور إلى مركز العمليات بمطار القاهرة الجوى ومركز العمليات المتكامل التابع لشركه مصر للطيران الـ (IOCC)، كما قام بزيارة برج المراقبة الجوية، لمتابعة الموقف عن كثب والاطمئنان على سير العمل وانتظاميه حركة التشغيل.

أكدت وزارة الطيران المدني، أنه في ضوء الأحداث الجارية والتوترات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تؤكد وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي، ويشهد انتظامًا في حركة التشغيل وفقًا لأعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الجوية.

وزارة الطيران مطار القاهرة المطارات المصريه مصر للطيران

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