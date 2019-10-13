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رياضة

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:20 م
محمد صلاح وفيرمينو
محمد صلاح وفيرمينو
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محمد السعيد
يدرس نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فيرمينو لاعب ليفربول، ضمن قائمة المرشحين لخلافة سواريز في برشلونة خلال الفترة المقبلة".

واضافت الصحيفة، أن قائمة المرشحين لحل أزمة مركز الحربة في برشلونة، قائمة كل من هاري كين مهاجم توتنهام، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

ويقدم الثلاثي روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني أداءا خرافيا مع ليفربول، حيث قادوا الريدز للتويج ببطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي الموسم الماضي.
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