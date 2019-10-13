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أخبار العالم

أردوغان يواصل أكاذيبه على العالم وينفي هروب سجناء داعش من شمال سوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:28 م
اردوغان
اردوغان
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أحمد قاسم
واصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكاذيبه المضللة للرأي العام العالمي في سبيل تبرير عدوانه العسكري الغاشم على شمال شرقي سوريا، ونفى هروب سجناء من تنظيم "داعش" الإرهابي من سجون قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لـ"قسد" عبر تويتر: "تقريبًا، جميع مُسلحي داعش في مخيم عين عيسى هربوا من المخيم". ونشر بالي صورة للمرصد السوري لحقوق الإنسان عن الواقعة.

يأتي هذا بينما أوضح مسؤولون أكراد أن 785 شخصًا "يتبعون المقاتلين الأجانب في تنظيم داعش" فروا من مخيم بلدة عين عيسى، التابعة إداريًا لمحافظة الرقة السورية.

وأوضح بيان نُشر عبر فيسبوك في صفحة لإدارة الحكم الذاتي للأكراد، أن الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا أدى إلى فرار 785 شخصًا ينتمون إلى مقاتلي داعش الأجانب من المخيم، الذي يضم في الغالب النازحين داخليًا وبعض أفراد عائلات مُسلحي داعش.

وحسب البيان: "هاجم عناصر داعش حراس المخيم، وفتحوا البوابات وهربوا"، بينما لم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات.

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، سيبيث ندياي، عن قلق بلادها "بشأن ما يمكن أن يحدث" في أعقاب أنباء هروب حوالي 800 من أفراد داعش من مخيم عين عيسى.
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