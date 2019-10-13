سبب أوامر أردوغان للحكومة التركية بقيادة فولكس فاجن باسات.. شاهد

بعد قرار فولكس فاجن ببناء مصنع جديد في تركيا، أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي الحكومة بقيادة سيارات فولكس فاجن باسات ترحيبًا بهذه الخطوة.



للوقت الحالي هذا القرار سيؤثر على 19 سيارة مؤجرة فقط في المقرات الرئيسية للحزب الحاكم، ولكن يتوقع البعض أن هذه الخطوة ستشجع الآلاف من مسؤولي الحزب في الدولة على أخذ خطوة مماثلة.



ويستخدم مسؤولو الحكومة حاليًا سيارات اودي بعقود تأجير شهرين.. وبالعودة لـ مصنع فولكس فاجن الجديد فسيتم تخصيصه لبناء باسات واسكودا بداية من 2022 بسعة 300,000 سيارة سنويًا، وتقدر الشركة أن المصنع سيخلق 5000 وظيفة في تركيا.