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فن

مقابر العمود بكرموز.. إيمي طلعت زكريا تطالب متابعيها بالتجمع لزيارة والدها

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:54 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
طالبت الفنانة إيمي طلعت زكريا محبي والدها الفنان الراحل طلعت زكريا بالتجمع لزيارته يوم الجمعة القادمة.

وكتبت ايمى عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة "بإذن الله هنزور طلعت زكريا يوم الجمعة الجاية لقراءة الفاتحة والدعاء لة لكل اللي حابب يشارك معانا الثواب ده بعد صلاة الجمعة ان شاء الله في ترب العمود بكرموز ربنا يرحمك وينور قبرك يا حبيبي".


ولقيت التويتة ردودا واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين" تعيشوا وتفتكروا ربنا يرحمة " و" ربنا يرحمه وينور قبره " و" ربنا يرحمه ويغفر له ويجعله من اهل الجنة ".

كان الفنان الكوميدى طلعت زكريا توفي الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، بعد نقله إلى أحد مستشفيات الدقى ، ليتوفى هناك.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" الذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى
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