Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

شاهد اللحظات الأولى لحريق كنيسة مارجرجس بحلوان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:02 ص
حريق كنيسة مارجرجس
حريق كنيسة مارجرجس
Advertisements
اسلام مقلد
حصل صدى البلد على فيديو يوثق اللحظات الإولى لحريق نشب بكنيسة مارجرجس بحلوان مساء اليوم، والذى ظهرت فيها ألسنة اللهب عالية فى السماء مصاحبة للأدخنة الكبيرة.

نشب مساء اليوم حريق بكنيسة مارجرجس شرق حلوان، وانتشرت الأدخنة وألسنة اللهب إثر اندلاع النيران.

وذكر شهود عيان أن النيران اندلعت نتيجة حدوث ماس كهربائى بالكنيسة، فيما انتقلت على الفور أجهزة الدفاع المدنى للسيطرة على النيران.
وتلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة مارجرجس بحلوان، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه ومنع تمدده للمبانى الأخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

نجم ليفربول بديل لـ سواريز في برشلونة

الليلة .. أحمد عيد عبد الملك يتوقع نتيجة مباراة الأهلي والزمالك فى برنامج الماتش

صدمت جمهورها.. رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي

16 سنة.. تغيب نجل عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون

وصفة بـ 2 جنيه فقط.. 3 مكونات طبيعية تطرد النمل والصراصير والعناكب من المنزل

عامل مطعم يتعرض لـ السحل على يد شابين فى السعودية .. فيديو صادم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر أول صور من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

بفستان جريء .. دينا الشربيني برفقة عمرو دياب في السعودية.. شاهد

اوعى الأسد.. زينة فى إطلالة كاجوال بالأبيض.. شاهد