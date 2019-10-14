أحمد شوبير ينفعل على ضيفه بسبب قضية المنشطات ومنتخب رفع الأثقال .. فيديو

أكد المحامي الدولي نصر عزام، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعودة مشاركة لاعبي رفع الأثقال وإثبات عدم وجود تعاطي منشطات من قبل اللاعبين.





وأضاف في تصريحات هاتفية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، أنه يتم التعامل مع الواقعة بكل حيادية معلقا: "المواد التي تم إثباتها تواجدت بشكل خطأ ويتم التعامل معها الآن وتم الطعن على قرار إيقاف لعبة رفع الأثقال أمام المحكمة الرياضة".





وتابع : "المادة المنشطة التي تم على أساسها إيقاف لاعبي ولاعبات الأثقال ليست من المواد المدرجة في جدول المحظورات".



