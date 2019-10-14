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أخبار البلد

راندا العدوى: تسهيلات الطيران والتأشيرة مطلب عاجل لاستقطاب السياحة الإفريقية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 07:54 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى:ن الصورة الذهنية الإيجابية والخالدة عن مصر لدى أبناء القارة السمراء أقوى بوابة لجذب السياحة الإفريقية للمقصد السياحى المصرى وأثبت ذلك فعليا وفقا لآخر الإحصائيات حيث ارتفعت عدد الليالى السياحية الافريقية الوافدة الى مصر 290% مابين عام 2016 و 2018 .

أكدت العدوى فى تصريحات صحفية أن أبرز التحديات أمام حركة السياحة الافريقية الوافدة إلى مصر زيادة عدد رحلات الطيران و تسهيلات إصدار التأشيرة السياحية مشيرة إلى العديد من الدول التى تنتهج سياسة توفير تسهيلات عبر حزم وبرامج سياحية و تسيير الطيران العارض والمنتظم لخلق معدلات سياحية أعلى .

كما نوهت الخبيرة السياحية أن السوق الافريقية متعطشة لزيارة مقاصد مصر المختلفة  مطالبة بسرعة عقد ورش عمل ولقاءات مع الجانب الأفريقى ممثلا السياحيين من الجانبين ووضع تصور شامل عن المتطلبات و الاحتياجات ليخرج بخطة كاملة تنفذ على أرض الواقع لتكون القارة السمراء سوقا رئيسية لمصر.

راهنت أن تدفق السياحة الإفريقية سيعكس أرقاما سياحية ستغير خريطة مصر  والخطط الاستراتيجية القادمة ليكون هناك إصلاحا حقيقيا لترويج وتنشيط السياحة و الاستثمار المصرى فى أفريقيا، قائلة: لاتنسوا نصيب مصر العادل من السياحة الأفريقية .
 طالبت بضرورة تدفق زيارات السياحيين المصريين نحو السوق الافريقية ودراسته بشكل جيد لبناء إستراتيجيات إستهداف الفئات الأعلى دخلا وذلك فى ظل الفرصة السانحة لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى .
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