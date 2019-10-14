حافظ على أمان رسائلك.. خطوات يجب اتباعها لتجنب اختراق واتس آب

تم وضع تطبيق واتس آب WhatsApp في موقف حرج هذه الأيام بسبب جدال جديد حول خصوصية البيانات، وذلك بعد ظهور قانون جديد في المملكة المتحدة يسمح للوكالات الحكومية بقراءة رسائل واتس آب WhatsApp المشفرة.



كما أصبحت منصة الرسائل مرة أخرى، هذا الأسبوع، على العناوين الرئيسية لخطأ أمان تم اكتشافه مؤخرًا ويمكن استغلاله واستخدامه من قبل المتسللين لسرقة حسابات واتس آب WhatsApp واستغلالها في أمور سيئة.



ومع ذلك، فإن هذا الخطأ الأمني ​​الأخير لا يؤثر إلا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد Android، ومعظمها تلك التي تعمل على إصدارات أقدم من نظام التشغيل أندرويد Android.



ويُنصح المستخدمون بشدة بأخذ هذا التنبيه الأمني ​​على محمل الجد، وفيما يلي أهم شيئين عليك القيام بهما لمنع عملية احتيال واتس آب WhatsApp الأخيرة.



الخطوة الأولى: تحديث إصدار أندرويد Android للجهاز المحمولـ فهذا أول ما يجب عليك فعله لتجنب هذا التهديد الأخير عبر الإنترنت.. فكما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس في وقت سابق، فإن الهجمات الأخيرة تعمل فقط على الإصدارات القديمة من نظام التشغيل أندرويد المحمول.



الخطوة الثانية: تحديث تطبيق واتس آب WhatsApp، وفي حالة تعذر تحديث هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد Android، هناك خيار آخر لتجنب هذا التهديد عبر الإنترنت، فقد عالج واتس آب WhatsApp بالفعل مشكلة عدم الحصانة هذه في إصدار تصحيح الأمان الأخير 2.19.244 أو الإصدارات الأحدث. لذلك، يُنصح بشدة تنزيل آخر تحديث من متجر التطبيقات جوجل بلاي Google Play لتجنب هذا الكابوس الأمني.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، يمكن للمتسللين (الهاكرز) الوصول إلى جميع رسائلك الموجودة على هاتفك الذكي عن طريق صيغة الصور المتحركة GIF التي يتم إرسالها عبر التطبيق.



واكتشف المتسللون طريقة للاستفادة من هذه الصور المتحرّكة للتحكم في هاتفك الذكي وقراءة جميع النصوص الخاصة بك، وقد تُمكّن عملية الاحتلال هذه، والتي تؤثر فقط على أجهزة Android، المتسللين من سرقة الملفات المحفوظة على هاتفك الذكي، أو عرض محفوظات دردشة كاملة على أجهزة أندرويد Android المعرضة للخطر.