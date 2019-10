أول تعليق لـ هند صبرى بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية

View this post on Instagram

بالامس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت إحترام العالم وإختار وبنسبة كبيرة السيد #قيس_سعيد رئيسا ، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعا أن نتوحد الان خلف هدف واحد هو تقدم ورخاء الشعب التونسي و الدفاع عن مؤسساته و مكاسبه في كل المجالات. ندعو الله أن يوفق الرئيس و البرلمان الجديدين في ما فيه الخير ل#تونس عاشت #تونس حرة