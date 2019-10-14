أول تعليق لـ هند صبرى بعد فوز قيس سعيد بالرئاسة التونسية

نشرت الفنانة التونسية هند صبرى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة لرئيس تونس الجديد قيس سعيد عقب فوزه بالرئاسة التونسية.كتبت معلقة على الصورة" الامس قدم شعبنا التونسي صورة ديموقراطية رائعة كسبت إحترام العالم وإختار وبنسبة كبيرة السيد #قيس_سعيد رئيسا له، ولا صوت يعلو فوق صوت الشعب. علينا جميعا أن نتوحد الان خلف هدف واحد هو تقدم ورخاء الشعب التونسي و الدفاع عن مؤسساته و مكاسبه في كل المجالات. ندعو الله أن يوفق الرئيس و البرلمان الجديدين في ما فيه الخير لـ#تونسعاشت #تونس حرة"وجاءت تعليقات المتابعين بالتهنئة بفوزه كالاتى:حفظ الله تونس❤️مبروووك تستحقوا الافضل 🌹عاشت تونس الحُرة بأهلها.كل الأمنيات لتونس الحبيبة بالرخاء و التقدم و مستقبل مشرق و مزدهر.