أسباب صادمه للإصابة بسرطان الرئة.. وهؤلاء أكثر عرضة للإصابة وأعراض تحذيرية انتبهى لها

يعد سرطان الرئة الأكثر شيوعا بين المدخنين وغيرهم مقارنة بأنواع السرطانات الأخرى فهناك العديد من الأعراض التى تستدعي زيارة طبيبك فورا وقد تكون مؤشر للإصابة بسرطان الرئة إليك ست علامات شائعة لوجود مشاكل فى الرئة وحيل ومجموعة أطعمة لتنقية الرئة من السموم.



أسباب صادمه للإصابة



أكد‎ الدكتور أحمد الحلفاوي استاذ الامراض الصدرية جامعة القاهرة أن من أسباب سرطان الرئة بشكل أساسي هو التدخين.



وتابع الحلفاوي، ان السبب الآخر للاصابة بسرطان الرئة هو الاستعداد الجيني أي أن الشخص مؤهل لاستقبال المرض، فهناك عائلات يشتهر بها الإصابة بالأورام على سبيل المثال فيكون الشخص آنذاك أكثر عرضه للمرض.



‎وأضاف الحلفاوي، أن التدخين السلبي والتعرض لأبخرة المصانع الضارة والشيشة جزء لا ينفصل عن التعرض الكبير لاورام الصدر.



و اشار الحلفاوي أن الأورام تصل لنسب شفاء عالية جدًا طالما تم الاكتشاف بشكل مبكر، وهو الامر الذي يدعونا الى المناشدة بالمباردة.



أعراض تحذيريه



أعراض عديدة تستدعي زيارة طبيبك فورا فقد تكون مؤشر للإصابة بسرطان الرئة إليك ست علامات شائعة لوجود مشاكل فى الرئة انتبهي لها وتوقفى عندها إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد .



1-السعال المزمن



عندما يستمر السعال لأكثر من شهر فهو علامة على وجود شيء خاطئ في الجهاز التنفسي.



2 - المخاط المستمر



عند تهيج الشعب الهوائية لدينا فإنها تنتج بلغم كدفاع. إذا استمر إنتاج هذا المخاط المتواصل لفترة أطول من شهر فقد يكون ذلك علامة تحذير على حدوث مشاكل في الرئة.



3- ألم دائم في الصدر



قد يكون ألم الصدر الذي يستمر لمدة تزيد عن شهر علامة تحذير. إنها علامة على أن الرئتين متورطتان في حالة ظهور ألم في الصدر أو تفاقمه نتيجة الاستنشاق أو الزفير أو السعال.



4- ضيق في التنفس

عندما يحدث ضيق في التنفس فقد يكون مؤشرا لوجود مشاكل في الرئة.



5- سعال الدم

عند حدوث سعال دموي ، تكون دائمًا مشكلة في الرئتين أو الجهاز التنفسي العلوي. وغني عن القول إن هذا شيء يتطلب عناية فورية ؛ لأنه قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة.



6-الصفير

الصفير يحدث وهو علامة على أن جسم غريب يمنع التدفق الطبيعي للهواء إلى الرئتين أو يضيق مجاري الهواء في الرئة.

أطعمة تنظف الرئة



بجانب الأعراض السابقة إليك مجموعة إليك مجموعة أطعمة عديدة تساعد على تخلص الرئة من السموم بشكل طبيعي لان الوظيفة الرئيسية للرئة هى نقل الأكسجين من الهواء الذي يتنفسه الإنسان إلى خلايا الجسم مع التخلص من ثاني أكسيد الكربون



إليك 5 أطعمة على جعل الرئتين أكثر صحة يقدمها موقع " powerofpostivity "



1. اليقطين أو البطاطا الحلوة (بيتا كاروتين)



تظهر الأبحاث أن الوجبات الغذائية التي تحتوي على مستويات عالية من البيتا كاروتين يمكن أن تفيد صحة الرئة. يعد البيتا كاروتين عنصرًا أساسيًا في الأطعمة النباتية ، وهو جزء من عائلة الكاروتينويدات ، والتي يمكن العثور عليها في عدد من الفواكه والخضروات.



يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ - وهو مغذ مهم لصحة الرئة. وتشمل الفواكه والخضروات الأخرى المشمش ، والقرنبيط ، والجزر ، والشمام ، والمانجو ، والفلفل الأحمر.



2. البرتقال (فيتامين C)



تم ربط الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C ، بما في ذلك البرتقال ، بوظيفة الرئة بشكل عام أفضل. مما لا يثير الدهشة ، أن الذين يعانون من حمية غنية بفيتامين C لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان الرئة وأمراض أخرى ذات صلة. هذا صحيح بشكل خاص لأولئك الذين يتناولون الكثير من ثمار الحمضيات.



تشمل الأطعمة الأخرى في هذه الفئة: البروكلي ، براعم بروكسل ، الفلفل الأخضر والأحمر ، الكيوي فروت ، البطاطس والطماطم.



3. الخضراوات الورقية (الفولات)



تعد أكثر الأطعمة الصحية في العالم هو الأغنى بفيتامين ب والذى يمنع مرض الانسداد الرئوي المزم ، بما في ذلك الربو والتهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة.



4. الفول والعدس



تعد مستويات الهيموجلوبين الصحية مهمة للغاية ويعد الهيموجلوبين هو جزيء بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم. بالإضافة إلى ذلك ، يحفز الرئتين ليتم طردها من الجسم.



5. الشوكولاته الداكنة



الأخبار الجيدة لمحبي الشوكولاتة. الشوكولاتة الداكنة أنها مصدر رائع لمضادات الأكسدة - وهي مادة أساسية لمواجهة الأضرار الناتجة عن أكسدة خلايا الجسم. وقد ثبت أن أكسدة الخلايا ، كما أكدت العديد من الدراسات ، كانت بمثابة محفز للعديد من الأمراض والاضطرابات المرتبطة بالرئة.