إحالة مسجل خطر للمحاكمة لحيازته مواد مخدرة

أمرت نيابة الزاوية الحمراء، بإحالة عاطل "مسجل شقى خطر"، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامة بالقيام بالاتجار وترويج المواد المخدرة "مخدر الحشيش"، متخذا من دائرة قسم المرج وكرا له لتوزيع تجارته غير المشروعة.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على "س. س" 38 سنة مسجل خطر وبحوزته 600 جرام من مخدر الحشيش، فى منطقة الزاوية الحمراء، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



بداية الواقعة كانت خلال مرور ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم خلال تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، وبحوزته لفافة كبيرة، وبتفتيشه عثر بحوزته المضبوطات، ومبلغ 500 جنيه، وهاتف محمول.

