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أخبار العالم

عميل للاستخبارات الفرنسية.. الحرس الثوري الإيراني يعتقل مدير موقع إلكتروني

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 06:50 م
صدى البلد
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رحيم يسري
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقل مدير موقع إلكتروني "معادي للثورة".

ونشرت وكالة "فارس" بيانا للحرس الثوري اليوم الاثنين عن "العملية الاستخبارية المُعقدة" للقبض على "روح الله زم"، مدير موقع "آمد نيوز"، واصفة إياه بـ"أحد رؤوس السراب الإعلامي للعدو والحرب النفسية ضد الجمهورية الإيرانية".

وقال الحرس الثوري إن روح الله زم "كان موجهًا من قبل جهاز الاستخبارات الفرنسي، ويتلقى الدعم من أجهزة استخبارات أمريكا والكيان الصهيوني، وعلى صلة بأجهزة استخبارات أخرى، وكان يحظى بالحماية على مدار الساعة بصورة خفية وعلنية وفي أطر مختلفة ومتعددة الحلقات".

وأضاف الحرس الثوري أن العملية "المهنية والذكية" استخدمت أساليب "حديثة ومبتكرة" لخداع أجهزة الاستخبارات الأجنبية من أجل استدراج روح الله زم إلى البلاد والقبض عليه بصفته رئيس الموقع الإلكتروني "آمد نيوز".

وأوضح بيان الحرس الثوري أن روح الله زم كان "مُناهضًا للثورة"، وخلال الأعوام الأخيرة "كان يدير عمليات حرب نفسية واسعة لزرع الخلافات في أركان الدولة في الجمهورية الإسلامية وإثارة التخويف من إيران وفبركة الأكاذيب وإثارة الشبهات لدى جيل الشباب إزاء المعتقدات والمبادئ الدينية والدعاية وتوفير أرضيات أعمال العنف والإرهاب وخلق الفوضى والاضطرابات في البلاد".
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