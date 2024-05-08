بـ70 صاروخا ومسيرة.. زيلينسكي يكشف عن هجوم روسي عنيف استهدف أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن هجوما جويا روسيا بـ 50 صاروخا و20 طائرة مسيرة استهدف البنى التحتية للبلاد.

وكتب زيلينسكي على تطبيق المراسلة "تيليجرام"، أن "روسيا استخدمت أكثر من 50 صاروخا و20 طائرة بدون طيار في هجوم ليلي على البنية التحتية لأوكرانيا يوم الأربعاء".

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه "ينبغي أن يفهم العالم كله بوضوح من هم.. العالم بأسره ليس له الحق في إعطاء النازية فرصة أخرى".

وفي وقت سابق من اليوم، هاجمت القوات الروسية، منشآت الطاقة ليلاً وصباح اليوم وذلك في عدد من مناطق أوكرانيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، اليوم الأربعاء، أن روسيا استهدفت منشآت الطاقة في كييف وبولتافا ولفيف ومناطق أخرى.

ووفقا له، تعرضت منشآت توليد ونقل الكهرباء للهجوم في مناطق بولتافا، وكيروفوغراد، وزابوروجيا، ولفيف، وإيفانو فرانكيفسك، وفينيتسا.