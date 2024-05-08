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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سوسن بدر: الإعداد لجزء جديد من “أبو العروسة” وأحب لقب نفرتيتي مصر

صدى البلد

أعلنت الفنانة سوسن بدر، في لقاء خاص لصدي البلد مع الإعلامية أوركيد سامي لـ  عن وجود  جزء جديد من مسلسل “أبو العروسة”، وأعربت عن سعادتها أنها ضيفة شرف مهرجان  بردية للسينما الومضة في الدورة الأولي من  المهرجان، وخاصةً أن  المهرجان يحمل إسم المخرج القدير الراحل عاطف الطيب.


وقالت أنها تفتقد الفنان القدير الراحل صلاح السعدني والفنان القدير أشرف  عبد الغفور في المهرجانات و في الحياة الفنية أو  الشخصية، فهما تاركين فيها آثرًا كبيرًا.

 

وأكدت أن مهرجانات الأفلام القصيرة دعمًا كبيرًا للشباب حيث تظهر مواهبهم وتخرج طاقتهم وعروض الأفلام القصيرة تكون أصعب من الأفلام الطويلة.

 

وأشارت سوسن بدر أن المهرجانات  الفنية من وجهة نظرها هى تبادل الثقافات بين البلاد وتصف ثقافتهم، مؤكدة أن الفن هو سفير الوطن .


ونصحت أن يجب تركيز السينما على قضايا ومشاكل تفيد  المجتمع  لأن لدينا قضايا عديدة على جميع المستويات إقتصادي وإجتماعي وسياسي،  فالفن هو القوة الناعمة التي تغير المجتمع لا يوجد عنف يغير المجتمع ولكن القوة الناعمة هى التى تغير وسيظهر هذا على السينما فى الفترة المقبلة.

 

واختتمت حديثها بأنها تتمنى تقديم شخصية تاريخية مثل ما يطلب منها الجمهور ولكن الأهم هى كتابة العمل ويستطيع جذبها، ولديها العديد من الأدوار التي تتمنى أن تقدمها و تابعت أنها تحب الأعمال الصعيدي جدا و أنها سعيدة بنجاح مسلسل قلع الحجر و تعشق لقب نفرتيتي مصر

 

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