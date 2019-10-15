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أخبار العالم

ترامب يفاجئ الجميع: قواتنا المنسحبة من سوريا ستبقى في المنطقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
ترامب
ترامب
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وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ القوات الأمريكية التي ستنسحب من سوريا تنفيذا لأوامره ستبقى في المنطقة، لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وقال ترامب في بيان إنّ "القوات الأمريكية التي تخرج من سوريا ستنفّذ الآن عملية إعادة انتشار، وستبقى في المنطقة؛ لمراقبة الوضع، ومنع تكرار ما حصل في عام 2014" عندما سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وكان ترامب أمر بسحب كل الجنود الأمريكيين من شمال سوريا -البالغ عددهم حوالي 1000 جندي- وذلك بالتزامن مع شنّ تركيا هجوما عسكريا ضدّ الفصائل الكردية الحليفة لواشنطن، والتي تسيطر على هذه المنطقة.

وأمس، قال ترامب في تغريدات، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه قام بنقل قواته من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش بنسبة 100 بالمائة.

وأضاف ترامب في تغريداته: "لندع سوريا والأسد يحميان الأكراد، ويحاربان تركيا من أجل أرضهم.. قلت للجنرالات لماذا يجب أن نقاتل من أجل سوريا".

وتابع: "كل من يريد مساعدة سوريا في حماية الأكراد هو جيد بالنسبة لي، سواء كانت روسيا أو الصين أو نابليون بونابرت.. آمل أن يفعلوا كل شيء رائع، فنحن على بعد 7 آلاف ميل".

ولفت إلى أن "بعض الناس يريدون من الولايات المتحدة أن تحمي الحدود السورية من على بعد 7 آلاف ميل، برئاسة بشار الأسد عدونا في الوقت ذاته، وأيا كان من اختاروا المساعدة يريدون حماية الأكراد".

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