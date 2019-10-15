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أخبار العالم

رقم صادم.. عجز الميزانية التركية يتفاقم في سبتمبر

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
الليرة التركية
الليرة التركية
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رويترز
أظهرت بيانات من وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية التركية بلغ 17.71 مليار ليرة (ثلاثة مليارات دولار) في شهر سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة إن ميزانية سبتمبر تظهر أن العجز الأولي الذي يستبعد مدفوعات الفائدة بلغ 5.6 مليار ليرة في سبتمبر.

وسجلت الميزانية عجزا 85.8 مليار ليرة في أول تسعة أشهر من العام بحسب البيانات مقارنة مع 56.7 مليار قبل عام.

وفي برنامج اقتصادي مدته ثلاثة سنوات، قدرت أنقرة العجز عند 125 مليار ليرة في نهاية عام 2019.
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