زيلينسكي يضع أمام ترامب أهدافا داخل روسيا | ايه الحكاية؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن ثقته في أن مسار حل الأزمة الأوكرانية يسير بشكل إيجابي ومتسق، وقال ترامب، خلال اجتماعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، إن النزاع في أوكرانيا طال أمده، مؤكدا أن هناك مؤشرات واضحة على تقدم الجهود الرامية لإنهائه، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

اجتماع ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض

وأضاف الرئيس الأمريكي إلى أنه يرى تقدما كبيرا في مسار التسوية السياسية للأزمة، موضحا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، ومعربا في الوقت ذاته عن ثقته التامة بإمكانية التوصل إلى حل نهائي ومستدام للنزاع.

وفي تطور جديد يعكس تعقيدات الحرب الروسية الأوكرانية، كشف مصدر أوكراني أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قدم إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب خرائط تتضمن مواقع أهداف محتملة يمكن استهدافها داخل الأراضي الروسية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لعدد من الصحفيين من بينهم مراسلون لوكالة فرانس برس، أن هذه الخرائط تظهر نقاط ضعف في الدفاعات الروسية بالإضافة إلى مواقع مرتبطة بالاقتصاد العسكري الروسي يمكن ضربها لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

وخلال اللقاء الذي جمع الرئيسين في البيت الأبيض، قال ترامب للصحفيين: "نأمل ألا يحتاجوا لها. نأمل أن يتمكنوا من إنهاء الحرب دون حتى التفكير في صواريخ التوماهوك".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن نظيره الأوكراني أبلغه بأن بوتين "ليس جاهزا للسلام"، إلا أن ترامب أعرب عن اعتقاده بأن بوتين يريد إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه "ربما يسعى لكسب الوقت"، لكنه أضاف بثقة: "أنا بارع في هذا النوع من الأمور، وأعتقد أنه يريد إبرام اتفاق".

وكشف ترامب أن اجتماعه المرتقب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المجر سيكون لقاءا ثنائيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن زيلينسكي سيكون على تواصل خلال ذلك اللقاء.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية للأزمة، وصف ترامب الضربات الأوكرانية داخل العمق الروسي بأنها تصعيد في النزاع، مؤكدا أنه سيناقش هذه المسألة مباشرة مع زيلينسكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال الاجتماع في البيت الأبيض أنه يأمل في إنهاء الحرب دون الحاجة إلى تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" الأمريكية، موضحا: "آمل ألا يحتاجوا إليها. نريد إنهاء الصراع دون القلق بشأن صواريخ توماهوك".

وأشار ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي إلى أن صواريخ "توماهوك" أسلحة قوية للغاية، محذرا من أن استخدامها قد يؤدي إلى تصعيد كبير في الحرب، بحسب ما نقلته شبكة يورو نيوز الأوروبية.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن الرئيس الأوكراني يسعى لإبرام صفقة تنهي الصراع، معتبرا أن التهديد باستخدام صواريخ "توماهوك" قد يكون أداة ضغط فعالة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أمنيته في عدم اللجوء إليها فعليا.

ترامب: بوتين يريد إنهاء الأزمة

وخلال لقائه مع زيلينسكي، أكد ترامب أن بوتين يريد إنهاء الأزمة الأوكرانية، معبرا عن تعاطفه مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي وصفه بأنه "أدار بلاده بكفاءة" واعتبر المجر "دولة آمنة".

وخلال مأدبة غداء جمعته بالرئيس الأوكراني في البيت الأبيض، أشار ترامب إلى أن لقاءه المقبل مع بوتين في المجر سيشكل فرصة لإجراء محادثات مباشرة حول سبل إنهاء الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، قال ترامب إنه من المبكر تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، مضيفا أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع روسيا قبل اللجوء إلى هذا الخيار العسكري.