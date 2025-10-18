قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لمشروع مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
السعر 274 جنيها.. جرعات لقاح الإنفلونزا والفئات العمرية المستهدفة وأماكن الصرف
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع أية شكاوى خاصة بجودة الخدمات في المطارات بجدية
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في الطيران المدني
المخرج خالد جلال يؤدي اليمين الدستورية عضوا بمجلس الشيوخ
مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب
هل يسمح بالجهر قليلاً في الصلاة السرية لمنع السرحان؟.. أمين الفتوى يرد
المدير الفني الجديد للأهلي يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة إيجل نوار
وزارة الدفاع الألمانية تحضر لإرسال قوة صغيرة إلى غزة
زلزال يضرب تايوان بدرجة 5.3 على مقياس ريختر
نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر
طرح 785 وحدة سكنية في العاصمة الإدارية والعلمين.. ما موعد الحجز؟
أخبار البلد

المصري للغرف السياحية يحتفي بـ خالد العنانى مدير عام اليونسكو ..اليوم

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
محمد الاسكندرانى

يحتفل الاتحاد المصري للغرف السياحية،بفوز الدكتور خالد العنانى،بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” اليوم في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وفي حوار سابق مع موقع “صدى البلد”،أكد الدكتور خالد العنانى أن كونه أول عربي أتولى منصب المدير العام لليونسكو، أحمل مسؤولية مضاعفة، مسؤولية أن أكون صوتًا لمنطقتنا العربية والإفريقية، ورسالةً للعالم بأن الثقافة والتعليم والعلوم ليست ترفًا، بل هي الطريق الحقيقي نحو التنمية والسلام.

الدكتور خالد العناني 


رسالتي هي أن نعيد الاعتبار لهذه المجالات الثلاثة كأعمدة لبناء الإنسان والمجتمع. في مجال الثقافة، أؤمن بضرورة أن تكون جسرًا للتواصل لا أداة للانقسام، وأن نحمي تراثنا المادي واللامادي، وننقله إلى الأجيال القادمة لا كماضٍ جامد، بل كمصدر فخر وإلهام للمستقبل. أما في التعليم، فهدفي أن نضمن لكل طفل وشاب في العالم الحق في تعليم جيد ومنصف يفتح له أبواب المعرفة والعمل، ويؤهله ليكون مواطنًا عالميًا مسؤولًا، قادرًا على التفكير والإبداع. وفي مجال العلوم، علينا أن نوجه البحث العلمي نحو خدمة الإنسان وحماية كوكبنا، وأن نربط بين الابتكار والتنمية المستدامة بما يضمن مستقبلًا أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع.


رسالتي هي أن تعمل اليونسكو تحت قيادتي على أن تكون منصة للحوار والتعاون العلمي والثقافي والتربوي بين الشمال والجنوب، وأن نؤمن جميعًا بأن المعرفة لا وطن لها، وأن قوة الأمم تقاس بما تقدمه للعقل الإنساني من فكر وإبداع وسلام.

الاتحاد المصرى للغرف السياحية دكتور خالد العناني خالد العنانى اليونسكو مصر

بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

إطلالة جويل مردينيان تخطف الأنظار في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة.. محافظ الشرقية يتفقد مواقف سيارات الأجرة

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

