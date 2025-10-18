المصري للغرف السياحية يحتفي بـ خالد العنانى مدير عام اليونسكو ..اليوم

يحتفل الاتحاد المصري للغرف السياحية،بفوز الدكتور خالد العنانى،بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” اليوم في المتحف القومي للحضارة المصرية.

وفي حوار سابق مع موقع “صدى البلد”،أكد الدكتور خالد العنانى أن كونه أول عربي أتولى منصب المدير العام لليونسكو، أحمل مسؤولية مضاعفة، مسؤولية أن أكون صوتًا لمنطقتنا العربية والإفريقية، ورسالةً للعالم بأن الثقافة والتعليم والعلوم ليست ترفًا، بل هي الطريق الحقيقي نحو التنمية والسلام.

الدكتور خالد العناني



رسالتي هي أن نعيد الاعتبار لهذه المجالات الثلاثة كأعمدة لبناء الإنسان والمجتمع. في مجال الثقافة، أؤمن بضرورة أن تكون جسرًا للتواصل لا أداة للانقسام، وأن نحمي تراثنا المادي واللامادي، وننقله إلى الأجيال القادمة لا كماضٍ جامد، بل كمصدر فخر وإلهام للمستقبل. أما في التعليم، فهدفي أن نضمن لكل طفل وشاب في العالم الحق في تعليم جيد ومنصف يفتح له أبواب المعرفة والعمل، ويؤهله ليكون مواطنًا عالميًا مسؤولًا، قادرًا على التفكير والإبداع. وفي مجال العلوم، علينا أن نوجه البحث العلمي نحو خدمة الإنسان وحماية كوكبنا، وأن نربط بين الابتكار والتنمية المستدامة بما يضمن مستقبلًا أكثر عدلًا وإنصافًا للجميع.



رسالتي هي أن تعمل اليونسكو تحت قيادتي على أن تكون منصة للحوار والتعاون العلمي والثقافي والتربوي بين الشمال والجنوب، وأن نؤمن جميعًا بأن المعرفة لا وطن لها، وأن قوة الأمم تقاس بما تقدمه للعقل الإنساني من فكر وإبداع وسلام.