ملخص وأهداف مباراة فرنسا أمام تركيا في تصفيات يورو 2020.. فيديو

سقط منتخب فرنسا في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره تركيا بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت أمس، الاثتين، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات يورو 2020.



وصمد دفاع منتخب تركيا أمام سيل الهجمات الفرنسية الخطيرة طوال أحداث الشوط الأول من المباراة.



ومع انطلاق الشوط الثاني، أدرك المنتخب التركي أنه لن يصمد طويلا وبدأ في بناء الهجمات واعتمد بشكل كلي على المرتدة السريعة وبالفعل كانوا قريبين من التسجيل في الدقيقة 60، إلا أن الكرة خرجت بعيدا عن المرمى.



وفي الدقيقة 75 استطاع منتخب فرنسا إحراز هدف التقدم من عرضية بقدمي نجم برشلونة جريزمان، أسكنها جيرو نجم تشيلسي في شباك الحارس التركي.



وبعدها بخمس دقائق أدرك منتخب تركيا التعادل من كرة ثابتة لعبت داخل منطقة ضربة الجزاء وسجلها اللاعب كان ايهان برأسه في شباك فرنسا معلنا التعادل.



وحافظت تركيا على ريادتها للمجموعة بعد هذا اللقاء بـ 19 نقطة بالتساوى مع فرنسا، وتحتاج إلى نقطة واحدة أمام أيسلندا للتأهل وفرنسا أيضا اقتربت من التأهل لنهائيات اليورو بأريحية.