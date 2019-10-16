مجدي يعقوب .. قصة نجاح أبهرت العالم لـ جراح القلب العالمي السير مجدي يعقوب .. المحافظة تخلد ذكراه وتقدر جهوده وأياديه البيضاء للإنسانية بوضع تمثال في ميدان يحمل اسمه.. صور

قصة نجاح أبهرت العالم لـ جراح القلب العالمى السير مجدى يعقوب

المحافظة تخلد ذكراه وتقدر جهوده وأياديه البيضاء للإنسانية بوضع تمثال في ميدان يحمل إسمه

ملك القلوب حصل على قلادة النيل ووسام الاستحقاق البريطانى





قصص نجاح يسطرها أبناء مصر دائمًا لتنال إعجاب وتقدير وإشادة على المستوى الدولى والمحلى ، وهذا ما حققه على أرض الواقع ملك القلوب أسطورة الطب العالمى جراح القلب السير الدكتور مجدى يعقوب، صاحب وراسم البسمة على وجوه البسطاء الذى أصبح بتاريخه الحافل من خلال بصماته البيضاء على البشرية جمعاء أسطورة طبية يتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل، وليكون بذلك علامة بارزة فى ذاكرة المصريين والعرب والأفارقة والأجانب.





قصة نجاح أبهرت العالم لابن مصر البار الدكتور مجدى يعقوب باعتباره قدوة ونموذجًا مشرفًا للمصريين من أبناء هذا الوطن، فهذا المثال البارز هو ما يجب أن يحتذى به كل مواطن محب لتراب بلده، فمجدى يعقوب سخر علمه وفكره فى خدمة أبناء وطنه بدون مقابل وبالمجان، لينال بذلك إعجاب وحب وتقدير الجميع، ويستحق لقب ملك القلوب وليكون بحق علامة فريدة من نوعها لم يسبقه إليها أحد فى العالم.





فمجدى يعقوب بطل حقيقي استطاع بإبداعاته وأمجاده العلمية والطبية والبحثية الهائلة التى وصل إليها بإصرار وعزيمة أن يخلد اسمه فى جبين الحياة المصرية بأحرف من نور لما يقدمه من خدمات إنسانية جليلة لشعب مصر ولأهل أسوان والعالم أجمع والتى تعتبر نبراسًا ونموذجًا للعطاء اللامحدود من أحد أبرز علماء جيله فى مجال الطب والذى وهب حياته ووقته وجهده وعلمه لصالح البشرية.





وفى سبيل تكريم هذا النموذج المشرف الدكتور مجدى يعقوب، ملك القلوب قامت محافظة أسوان بتصميم تمثال لتخليد ذكراه حيث أكد اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان على أنه تم وضع تمثال مجدى يعقوب بوسط الميدان الجديد الذى تم تسميته بإسم جراح القلب العالمى ، حيث سيتم تسليط إضاءة منعكسة على وجهه من أسفل مياه النافورة التى حوله ليحيطه أحواض الزرع والورود بألوان متناسقة، كما شمل تصميم الميدان تجميل الجزيرتين التى أمام وخلف التمثال ، وأيضًا تسليط إضاءة متوازية على واجهة محكمة أسوان الابتدائية كخلفية معمارية فرعونية، بالإضافة إلى وضع مظلات ملونه على جانبى كورنيش النيل لإتاحة المجال أمام المواطنين والسائحين للاستمتاع بهذه البانوراما الجمالية.





وفى نظرة سريعة لحياة الدكتور مجدي يعقوب، نجد أنه ولد في السادس عشر من نوفمبر عام 1935 بمدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية وينتمي لأسرة مسيحية أرثوذوكسية تعود أصولها لصعيد مصر، حيث درس الطب بجامعة القاهرة، وبدأ مزاولة مهنة الطب في عام 1957، وانتقل في عام 1963 إلى بريطانيا لإكمال دراسته، وبعد ذلك انتقل إلى الولايات المتحدة تحديدًا ولاية شيكاغو ليكمل دراسته العليا، ويجمع أكبر قدر ممكن من الأبحاث والدراسات حول أمراض القلب.





وقد استطاع أن يحقق ذلك ليحصل على قلادة النيل ووسام الاستحقاق البريطانى، رغم أنه لم يكن الدكتور مجدى يعقوب ضمن أوائل الجمهورية وقت تخرجه في الثانوية العامة، إلا أنه تميز بمجال جراحة القلب وأصبح من أشهر جراحي القلب في العالم، حيث حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من جامعة برونيل وجامعة كارديف وجامعة لوفبرا وجامعة ميدلسكس البريطانية، وكذلك من جامعة لوند بالسويد وله كراس شرفية في جامعة لاهور بباكستان وجامعة سيينا بإيطاليا.





وفى سبيل اهتمامه بأنباء وطنه، حرص أيقونة الحب والعطاء على إنشاء مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمدينة أسوان وافتتاحه في عام 2009، ليؤكد مرارًا وتكرارًا على حرصه لخدمة البسطاء، واهتمامه بذلك دفعه لإنشاء مركزه بمدينة أسوان حيث تعتبر حلقة وصل نحو أفريقيا.





ويعتبر المركز من أعظم الصروح الطبية لعلاج أمراض القلب، وأيضًا باقة من النور والأمل وعلامة مضية للبسطاء في جنوب مصر، ويقوم بإجراء عمليات القلب سواء الجراحية أو القسطرة مجانًا للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، بجانب الدول الأفريقية، فالمركز أسسه جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب الحاصل على ألقاب "سير" و"بروفسير"، وحاصل على قلادة النيل والملقب بـ(جراح القلوب) وأسطورة الطب في العالم.





وتجدر الإشارة إلى أن جراح القلب العالمي السير مجدى يعقوب قام بإجراء نحو 25 ألف عملية خلال مشواره الطبي الطويل، منها 2500 عملية زراعة قلب خلال ربع قرن، كما بلغت أبحاثه العالمية أكثر من 400 بحث في جراحة القلب والصدر، نال بها العديد من الألقاب والأوسمة العالمية، وكان له الفضل في رفع اسم مصر عاليًا فى جميع المحافل الدولية.





كان الدكتور مجدى يعقوب دعا خلال مؤتمر صحفى نظمته مؤسسة مجدى يعقوب فى مايو الماضى بالقاهرة، جميع المصريين والأشقاء العرب إلى دعم مركزهم "المركز العالمى للقلب بأسوان" على ضفاف النيل بأسوان وبمساحة 32 فدانًا بتكلفة تقدر بنحو 350 مليون دولار.





وقال الجراح العالمى مجدى يعقوب إن المركز الجديد للمؤسسة المقرر افتتاحه بمدينة أسوان الجديدة يخدم كل المرضى حيث تبلغ مساحته 4 أضعاف المركز الحالي وهو مخصص لخدمة الإنسانية، وسيكون التدريب العلمى به على أعلى مستوى لمساندة كل المرضي من المصريين، وأن الخدمة الطبية المقدمة ستكون مجانًا لجميع المرضى.





ويعتبر المركز تابعا لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب وهى مؤسسة غير ربحية تعتمد بشكل رئيسي على التبرعات الخيرية، وتهدف في المقام الأول إلى تقديم الخدمة الطبية المتميزة في مجال القلب والأوعية الدموية بالمجان لجميع مرضى القلب من الأطفال والكبار، بجانب العمل على دعم الأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال، حيث يقوم مركز مجدى يعقوب سنويًا بإجراء 3 آلاف عملية قلب مفتوح و3 آلاف عملية لقسطرة القلب، فضلًا عن استقبال 3 آلاف حالة كشف جديدة.





ويستقبل مركز القلب بأسوان آلاف الحالات سواء بإجراء الكشف والفحوصات أو العمليات الجراحية ونظرًا لوجوده في جنوب الصعيد، حيث يستلزم الحجز بمركز مجدى يعقوب نسخة من تقرير الموجات الصوتية حديثة (أيكو)، وتقرير القسطرة القلبية، أو ما يفيد الإصابة بأمراض القلب وصورة البطاقة الشخصية وصورة شهادة الميلاد للأطفال، وأرقام التليفون "رقم أرضى و2 رقم محمول".



