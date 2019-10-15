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رياضة

اضحك الصورة تطلع مو.. ليفربول يغازل محمد صلاح بـ رسالة مثيرة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:51 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة لـ محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر الأول خلال فترة التوقف الدولي حاليا.

ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ محمد صلاح وهو يضحك.

وعلق الحساب: " اضحك، الصورة تطلع صلاح! "

وفاز المنتخب الوطني على نظيره بوتسوانا وديًا أمس الاثنين، بهدف نظيف سجله البديل حمدي فتحي في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.



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