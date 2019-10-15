اضحك الصورة تطلع مو.. ليفربول يغازل محمد صلاح بـ رسالة مثيرة

وجه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة لـ محمد صلاح نجم الفريق ومنتخب مصر الأول خلال فترة التوقف الدولي حاليا.



ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ محمد صلاح وهو يضحك.



وعلق الحساب: " اضحك، الصورة تطلع صلاح! "



وفاز المنتخب الوطني على نظيره بوتسوانا وديًا أمس الاثنين، بهدف نظيف سجله البديل حمدي فتحي في الدقيقة 74 من عمر المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.







