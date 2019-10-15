إقامة معسكر إعداد حكام كرة قدم الصالات بالاتحاد المصرى

قرر الإتحاد المصرى لكرة القدم إقامة معسكر لحكام كرة قدم الصالات تحت إشراف الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على كرة الصالات والشاطئية والكرة النسائية وإشراف لجنة الحكام الرئيسية بالإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن جمال الغندور .



خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 20/10/2019 م وحتى يوم الأربعاء الموافق 23/10/2019 ،وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة .



يتخلل المعسكر محاضرات نظريه ومحاضرات عمليه بصالة إستاد القاهره يقوم بها المحاضر بالاتحاد الدولي الكابتن محمد فرج ويعاونه كل من الكابتن أسامة العارف والكابتن شريف رشوان .