مدرب الوداد السابق يقترب من التدريب في الإمارات

كشفت بعض التقارير الصحفية الاماراتية أن المدرب التونسي فوزي البنزرتي يدخل ضمن اهتمامات إدارة نادي الشارقة الإماراتي.



وحسب نفس المصادر فإن فوزي البنزرتي يعد من أولويات إدارة النادي و من المنتظر أن تخصص له عرض مغرٍ من الناحية المالية.



يذكر أن فوزي البنزرتي غير مرتبط بأى نادى منذ استقالته من تدريب النجم الساحلي الشهر المنقضي.