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رياضة

مدرب الوداد السابق يقترب من التدريب في الإمارات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 06:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت بعض التقارير الصحفية الاماراتية أن المدرب التونسي فوزي البنزرتي يدخل ضمن اهتمامات إدارة نادي الشارقة الإماراتي.

وحسب نفس المصادر فإن فوزي البنزرتي يعد من أولويات إدارة النادي و من المنتظر أن تخصص له عرض مغرٍ من الناحية المالية.

يذكر أن فوزي البنزرتي غير مرتبط بأى نادى منذ استقالته من تدريب النجم الساحلي الشهر المنقضي.
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