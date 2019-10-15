جمارك العين السخنة تفرج عن 4833 شهادة بـ1.5 مليار جنيه

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، خلال سبتمبر الماضي عن مشمول 4833 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 13906 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف ، ثلاجات، مراوح، أقمشة وغزول و خيوط ، وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها،إكسسوار التليفون المحمول،لعب الأطفال" بقيمة بلغت 1.5 مليار جنيه.



قال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك إن حجم الرسوم الجمركية علي تلك البضائع بلغت 428.1 مليون جنيه، وضرائب و رسوم أخري بلغت 1.051 مليار جنيه.



ووصل عدد الشهادات المصدرة خلال الفترة المذكورة لـ1212 شهادة لـ11.534 ألف حاوية بقيمة 1.2 مليار جنيه، تم تحصيل 3.06 مليون جنيه منها في صورة رسم صادر.

