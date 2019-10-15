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توك شو

فى أول ظهور لها .. وصلة غزل بين أحمد رزق وزوجته على الهواء .. فيديو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:15 م
الفنان أحمد رزق
الفنان أحمد رزق
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البهي عمرو
وجهت أحلام، زوجة الفنان أحمد رزق، فى أول ظهور لها، رسالة إلى زوجها على الهواء قائلة: " أحمد رزق ده حبيبي".

وأضافت أحلام خلال مداخلة، هاتفية ببرنامج، أسرار النجوم، المذاع على نجوم إف إم، أن زوجها من الشخصيات الهادئة، ولا يطلب أى شئ.

وأشارت إلى أن زوجها قليل الكلام، رغم استضافته للكثير من أصدقائه فى البيت.

وأوضحت: أن مشكلة عدم الكلام ليست مشكلة أحمد فقط بل مشكلات أبنائنا الثلاثة أيضا.

ورد أحمد رزق على ما قالته زوجته أحلام قائلا: " انا بشكرها وربنا يخليها لينا" .
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