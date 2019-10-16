برلماني يطالب وزارة الصناعة بإنشاء معارض لخريجي مدارس صناعة الجواهر

أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية والتشريعية بمجلس النواب، قرار وزارة التربية والتعليم بإطلاق إشارة البدء والدراسة في أول مدرسة تكنولوجية وعملية لصناعة المجوهرات لتخريج جيل جديد من الطلاب قادر على مواكبة سوق العمل.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن التعليم الفني ثروة قومية غير مستغلة، والاهتمام بها ينمي هذه الثروة ويجعلها قوة كبيرة لا يستهان بها في الصناعة ودفع عجلة الاقتصاد المصري وتوفير ملايين الفرص العمل الجديدة، مطالبًا بضرورة تحسين المستوى الإداري للتعليم الفني حتى يتواكب مع تطورات العصر.



وشدد عضو لجنة الاقتصادية والتشريعية البرلمان، على ضرورة أن تقوم وزارة الصناعة متابعة هذه المدارس وتقوم بالرعاية والمتابعة الدقيقة من جميع الجوانب لفتح معارض لهم وتوفير فرص عمل جديدة بعد تخرجهم وتدريبهم حتى يستطيعون منافسة الكفاءات الأخرى حول العالم.



وأطلقت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إشارة البدء والدراسة فى أول مدرسة تكنولوجية وعملية لصناعة الحلى والمجوهرات، لتخريج جيل جديد من الطلاب، قادر على مواكبة سوق العمل المحلى والعربي، وهى مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات بمدينة العبور، والتى تعتبر بمثابة واجهة تنموية جديدة لطالب التعليم الفني، حيث تقدم لهم كافة الامتيازات سواء التعليم العملى على صناعة المجوهرات أو الوظيفة.