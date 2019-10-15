احمى نفسك منها .. أسباب ظهور الهالات السوداء

تعد الهالات السوداء من أكثر المشكلات التى تعانى منها النساء فى مختلف الأعمار، وتظهر المنطقة الموجودة تحت العينين أغمق بسبب الأوعية الدموية الضيقة التي تسبب فرط تصبغ أو بسبب ترقق الجلد حول العينين.



وتشوه الهالات السوداء جمال المرأة وتجعلها أقل جاذبية وللوقاية منها عرض موقع " medicalnewstoday " أهم أسباب ظهور الهالات السوداء حول العينين، وهى:



- الارق واضطرابات النوم قلة أو عادات النوم السيئة.

- الحساسية مثل حمى القش.

- فرط تصبغ ، يحدث عندما ينتج الجسم المزيد من الميلانين.

- انخفاض مستويات الأنسجة الدهنية حول العينين.

- ترقق الجلد تحت العينين.

- فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

- التعرض المفرط لأشعة الشمس.

- فرك العيون المتكرر .

- شيخوخة الجلد .

- التدخين.

-الغدة الدرقية.

- إلتهاب الجلد.

- قطرات العين للزرق مثل بيماتوبروست.