هاني رمزي يكشف كواليس اجتماع شوبير وأبو ريدة مع أجيري لإقناعه بتغيير قائمة المنتخب.. فيديو

قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إنه لم يكن مقتنعًا من القائمة التي اختارها خافيير أجيري؛ لخوض كأس الأمم الأفريقية.





وتابع "رمزي" خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لم أكن موافقاً على بعض خيارات القائمة، لكن لم يكن من الصواب أن أعلن ذلك في الإعلام»، مشيرًا إلى أنه تواصل معه أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأخبره بعدم اقتناعه بالقائمة، التي ستظلم بعض اللاعبين المُستبعدين.



