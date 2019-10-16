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رياضة

هاني رمزي يكشف كواليس اجتماع شوبير وأبو ريدة مع أجيري لإقناعه بتغيير قائمة المنتخب.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 05:47 ص
أجيري
أجيري
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محمد رشاد
قال هاني رمزي، مدرب منتخب مصر السابق، إنه لم يكن مقتنعًا من القائمة التي اختارها خافيير أجيري؛ لخوض كأس الأمم الأفريقية.

وتابع "رمزي" خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لم أكن موافقاً على بعض خيارات القائمة، لكن لم يكن من الصواب أن أعلن ذلك في الإعلام»، مشيرًا إلى أنه تواصل معه أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، وأخبره بعدم اقتناعه بالقائمة، التي ستظلم بعض اللاعبين المُستبعدين.

وأردف «طالبت من شوبير بإقناع أجيري بتغيير القائمة، وبالفعل حدث اجتماع بين أعضاء مجلس الإدارة بمنزل أبوريدة، وأجيري أصر على القائمة وتحمله للاختيارات»، معلقًا «مكنش ينفع أقفز من المركب في هذا التوقيت الصعب، وكان لدي أمل كبير بالوصول إلى النهائي، كوننا نلعب على أرضنا».
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