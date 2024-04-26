جيش الاحتلال: حزب الله أطلق 30 صاروخا على جبل الشيخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، أن حزب الله أطلق وابلا من الصواريخ على شمال إسرائيل، بعد ساعات من مقتل عضوين في غارة إسرائيلية بطائرة دون طيار على جنوب لبنان.

وأضاف جيش الاحتلال أن حزب الله أطلق حوالي 30 صاروخا في الهجوم، استهدفت منطقة جبل الشيخ، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

واعترض نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية" بعض الصواريخ، فيما يبدو أن بعضها الآخر أصاب مناطق مفتوحة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

ولم تسمع صفارات الإنذار في أي بلدات، لكن تم تفعيل الإنذارات في المناطق المفتوحة وقواعد الجيش الإسرائيلي في جبل الشيخ.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه استهدف قواعد للجيش الإسرائيلي في المنطقة بعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال حزب الله إن الهجوم جاء ردا على مقتل عضوين في غارة جوية بطائرة دون طيار للجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف عضوا بارزا في حزب الله، الذي كان يقود سيارته على طريق سريع بالقرب من بلدة ميدون، على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميلا) من الحدود الإسرائيلية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن مصعب خلف "قاد وطور العديد من الهجمات" من لبنان ضد أهداف إسرائيلية، معظمها في منطقة جبل دوف.