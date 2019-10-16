بـ إطلالة مبهجة.. جيهان خليل تخطف الأنظار على إنستجرام

نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة لها من خلال حسابها عبر "إنستجرام".



وظهرت جيهان خليل بإطلالة جذابة أبرزت أنوثتها، حيث ارتدت تيشيرت كحلى، وعلقت قائلة: "ليس العبرة بكثرة الناس فقد تغنيك محبة صادقة اوصداقة حقة عن العالم".



يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.



المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.