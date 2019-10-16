تأجيل إطلاق موتوسيكل هارلي الكهربائي الجديد LiveWire.. لهذا السبب

قامت شركة الدراجات النارية العالمية «هارلي ديفدسون» بتأجيل إطلاق أول دراجة نارية كهربائية، المسماة LiveWire، نتيجة لاكتشاف عيوب في الصناعة بعد أول تجربة لها.





أرسلت الشركة إلى التجار الذين كانوا في انتظار نزول الموتوسيكل الكهربائي إلى السوق الأسبوع الماضي، تقول إنها عثرت على "حالة غير قياسية" في اختبارات الجودة النهائية الخاصة بها، لكنها لم توضح المزيد من التفاصيل.





كانت الشركة قد أعلنت عن LiveWire خلال الخريف الماضي بسعر قدره 29،799 دولارًا أي ما يعادل حوالي (476 ألف جنيه مصري)، وصرحت الشركة في بيانها بعد قرار إيقاف الإنتاج والتسليم "بدأنا في إجراء اختبارات وتحليلات إضافية، والأمور تسير بشكل جيد".





كانت الشركة قد بدأت بالفعل تسليم نماذج LiveWire للتجار في سبتمبر الماضي بحسب الدايلي ميل، حيث قررت شحن حوالي 1600 موتوسيكل هارلي الجديد، أي ما يقدر بنحو 1% من إجمالي الشحنات الكبيرة للشركة.





ويقال بأن سرعة LiveWire تتراوح من 0-60 ميل في الساعة خلال 3 ثوانٍ وتصل سرعته القصوى إلى 110 ميل في الساعة، ويتميز بعدم وجود ناقل حركة ولا يوجد جهاز تبديل، أو قابض فمن السهل جدًا ركوبه".



