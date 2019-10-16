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رياضة

الزمالك يهدد لجنة المسابقات بعدم لعب مباراة المقاولون بسبب الأهلى

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعى
هدد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، بعدم لعب مباراة المقاولون العرب المقدمة من الجولة الخامسة للدورى .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك و التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي باستاد السلام.

وقال مرتضى منصور إن الزمالك لن يواجه المقاولون العرب السبت المقبل إلا فى حالة خوض النادي الأهلي لمباراته فى الجولة الخامسة أمام الجونة بالغردقة خاصة أن الزمالك ليس طرفا فى الأزمة ولم يطلب تأجيل القمة 119 ولديه مواجهة صعبة فى الرابع والعشرين من أكتوبر الجارى أمام جيراسيون بطل السنغال بإياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا .

وشدد رئيس الزمالك على أن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات لم يحصل على موافقة المقاولون العرب أو أسوان أو الزمالك لتعديل المباريات فى الوقت الذى لم يقترب فيه من الجونة والأهلى لارتباطه بعلاقات عمل سابقة مع الناديين.
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