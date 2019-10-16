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حوادث

ماس كهربائى فى التكييف.. المعاينة الأولية تبين سبب حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 02:06 م
حريق كنيسة مارجرجس
حريق كنيسة مارجرجس
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همت الحسينى
سيطرت قوات الحماية المدنية بالدقهلية على حريق ضخم شب بكنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة، قبل امتداد الحريق للمباني المجاورة والذى أسفر عن إصابة ٥ أشخاص بينهم اثنان من قوات الدفاع المدنى حيث تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماسا كهربائيا بالتكييف.

حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدالدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي لإدارة شرطة النجدة بارتفاع ألسنة النيران الشديدة من داخل كنيسة مار جرجس بشارع بوسعيد بالمنصورة .

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدنى وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم فرض كردون أمني وإغلاق الطريق أمام الكنيسة فيما تمكنت القوات من السيطرة علي الحريق قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة .

وبالفحص تبين أن الحريق شب بمبنى الخدمات وقاعة المناسبات الملحق بالكنيسة وبالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي بالتكييف وشهدت الكنيسة خسائر عديدة جار حصرها.
ماس كهربائى فى التكييف.. المعاينة الأولية تبين سبب حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة
ماس كهربائى فى التكييف.. المعاينة الأولية تبين سبب حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة
ماس كهربائى فى التكييف.. المعاينة الأولية تبين سبب حريق كنيسة مارجرجس بالمنصورة
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