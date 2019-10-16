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حوادث

مجلس نادي القضاة يزور رئيس الدستورية العليا لتهنئته باليوبيل الذهبي للمحكمة

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:27 م
مجلس نادي القضاة
مجلس نادي القضاة يزور رئيس الدستورية العليا
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عمرو خليفة و جودت عيد
زار المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر؛ وأعضاء مجلس الإدارة؛ رئيس المحكمة الدستورية العليا لتهنئة باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاما على إنشاء المحكمة.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة.

وأضاف أن رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ قدم درع المحكمة لرئيس نادي قضاة مصر تقديرا لدور نادي القضاة الكبير في توثيق روابط الإخاء والتضامن بين جميع رجال القضاء والنيابة العامة ورعاية مصالحهم ودعم استقلال القضاء ورجاله.
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