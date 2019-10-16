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توك شو

محامٍ بـ النقض: لابد من تشريع للحد من أخطاء عمليات التجميل.. فيديو

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 08:48 م
عقوبات قانونية
عقوبات قانونية
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قسم التوك شو
قال أشرف عبد العزيز، المحامي بالنقض، إنه في حالة وجود أخطاء متعمدة في العمليات الجراحية يتم تنفيذ قانون العقوبات، وأنه يوجد اخطاء اخرى توازي العمد سواء في التخدير او الجراحة يتم التعامل معه بقانون العقوبات المصري أيضا.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء المذاع علي "ام بي سي مصر" أنه في العمليات توجد نسب مخاطرة معروفة، وأنه في حالات عمليات التجميل يجب سن تشريع توضيحي يكون به كل الإجراءات اللازمة ويتم إشراك وزارة الصحة ونقابة الاطباء فيه.

وأوضح المحامي بالنقض، أنه يجب اختيار 10 أطباء من ذوي الخبرة يشتركون في سن هذه التشريعات من نقابة الأطباء يشتركون مع مجلس النواب في وضع تشريع يضبط مثل هذه الحالات، ومهنية الطبيب كطلب الإجراءات اللازمة من المريض قبل إجراء العملية.

وتابع أنه يجب عمل تشريع للحد من الأخطاء الناجمة من عمليات التجميل، وأنه يجب التزام الأطباء بالتخصص كل منهم في مجاله لعدم وقوع أخطاء كبيرة.
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