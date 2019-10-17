مرتضى منصور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك واسم رئيسها

زف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بشرى سارة لـ جماهير النادي بشأن موعد انطلاق قناة النادي، وكشف عن مقدمي البرامج بها.





وأكد مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، أن القناة من المقرر أن تنطلق خلال 10 أيام فقط، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الاستديوهات الخاصة بها على أعلى مستوى.





وأضاف مرتضى منصور، أن خالد الغندور سيقدم برنامجًا رئيسيًا على القناة، كما سيقدم أحمد جمال برنامجًا آخر، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على جميع البرامج.





وأوضح مرتضى منصور، أن سيد عبد العزيز هو المرشح الأول لرئاسة القناة، كما أنه رشح فتحي سند؛ ليكون رئيس البرامج.