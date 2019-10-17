«جابوا سيرته» لـ أصالة تواصل تحقيق الأرقام القياسية ..فيديو

واصلت أغنية جابوا سيرته للفنانة السورية اصالة نصري تحقيق ملايين المشاهدات بوصولها لـ 17 مليون و425 ألف مشاهدة بموقع يوتيوب.





تضمن ألبوم أصالة نصري الجديد "في قربك" 10 أغنيات، هي "في قربك، نكتة بايخة، مبقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابوا سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة صد".





كانت أصالة نصري طرحت 3 أغنيات بشكل منفرد من ألبومها، الأولى هي "نكتة بايخة" من كلمات عبدالحميد حباك، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع فهد.





والأغنية الثانية من ألبوم أصالة نصري، هي أغنية "مبقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، ألحان أحمد زعيم، توزيع فهد، وتريات فهد، تنفيذ وتريات تامر غنيم.





والأغنية الثالثة من ألبوم أصالة نصري، هي "حاجة متخصكش"، من كلمات ناصر الجيل، ألحان وتوزيع آدم حسين، جيتار اوسو، مهندس صوت أندرو داوود، ميكس لندن.



