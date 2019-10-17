بصور مثيرة.. سلمى حايك تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير

شاركت النجمة العالمية سلمى حايك في الاحتفال باليوم العالمي للمدير الذي صادف الـ16 من شهر أكتوبر، بنشرها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وعلقت سلمى حايك على الصور "كون مدير نفسك .. احتفل باليوم العالمي للمدير على شرف فيلمي الجديد like a boss".





الفيلم من بطولة سلمى حايك وتيفاني حديش وروز بيرن، وإخراج ميغيل أرتيتا وكتبه سام بيتمان وآدم كول كيلي.



