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أخبار البلد

احتفالات موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لشعب مصر

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:36 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وكتب تركي آل الشيخ "رسالة مهمة ... 

في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي احببت ان اطلعكم اشقائي واحبابي في مصر على مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض من ١٥ اكتوبر إلى اواخر ديسمبر ٢٠١٩ م ... 

ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور ... فقد بلغ عدد المشاركين من مصر ١٤٢١٠ رجل وامرأة ... ولم أحصي المشاركين في معرض انا عربية ... 

أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهم بالنفع والازدهار ...

لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة ... وأهلا وسهلا بكم ... 🇪🇬❤️🇸🇦 ".

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : 

مشاء الله - وفقكم الله - تحيا مصر
كان تركى آل الشيخ أعلن خلال الأيام الماضية وقوفه بجانب محمود الخطيب رئيس الأهلى بعد تعرض لوعكة صحية ونشر تركي فيديو يساند فيه ويدعم رئيس النادى الأهلي .
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