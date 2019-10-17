احتفالات موسم الرياض.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لشعب مصر

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تدوينة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





وكتب تركي آل الشيخ "رسالة مهمة ...





في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي احببت ان اطلعكم اشقائي واحبابي في مصر على مشاركة النجوم المصريين في موسم الرياض من ١٥ اكتوبر إلى اواخر ديسمبر ٢٠١٩ م ...





ما بين نجوم غناء وتمثيل وعازفين وطباخين ومهندسين وفنيين إضاءة وصوت وديكور ... فقد بلغ عدد المشاركين من مصر ١٤٢١٠ رجل وامرأة ... ولم أحصي المشاركين في معرض انا عربية ...





أريد أن تتصوروا وتتخيلوا حجم هذا التعاون الكبير كم سيعود على البلدين الشقيقين وشركاتهم بالنفع والازدهار ...





لكل مبدع مكان في الرياض خاصة والمملكة عامة ... وأهلا وسهلا بكم ... 🇪🇬❤️🇸🇦 ".





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مشاء الله - وفقكم الله - تحيا مصر