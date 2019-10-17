خوف وقلق.. مرتضى منصور: لم أشاهد نهائي أفريقيا لليد أمام سبورتنج

أعرب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن سعادته البالغة بتتويج فريق اليد ببطولة أفريقيا مساء الأحد الماضي، مؤكدا أن الفريق حقق معجزة كبيرة.





وأضاف مرتضى منصور، أثناء استضافته ببرنامج "الزمالك اليوم"، أنه لم يشاهد المباراة خوفًا من التعرض للضغط الشديد والقلق، حيث طالب مسئولي البعثة بإبلاغه بالنتيجة فور انتهاء المباراة.





وتابع مرتضى منصور، أن أحمد مرتضى عضو المجلس السابق هو من أبلغه بتتويج الفريق، مشددا على أن لاعبي الفريق كانوا على قدر من المسئولية والاحترافية.





وأوضح أن جماهير الأهلي سعيدة بتتويج الفريق خاصة أن فريق يد الأهلي لم يكن مشاركًا في البطولة، مشيرًا إلى أن الجماهير المخلصة هي من تسعد برفع اسم مصر سواء من فريقها ان فريق مصري آخر.





وتوج الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري يد للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للقب.





يذكر أن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الزمالك تغلب الأحد الماضي، على حساب فريق سبورتنج بنتيجة ٣٣-٣١ في المباراة النهائية التي أقيمت بدولة الرأس الأخضر.



