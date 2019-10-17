شاهد.. شريف رمزي بصحبة زوجته ريهام أيمن.. والجماهير: أحلى اتنين في الدنيا

نشر الفنان شريف رمزى، عدة صور مع زوجته ريهام ايمان عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وعلق شريف رمزى على الصور "بحبك باريس".



وحازت الصور على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات "ما شاء الله - منورين - احلى اتنين فى الدنيا".



يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰﻯ.