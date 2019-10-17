Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 12:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 14221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 2059 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 17149 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 5256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.4% ليصل مستوى 533 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 481 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية

البورصة تواصل ارتفاعها فى منتصف جلسة اليوم

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدعومة بمشتريات عربية وأجنبية

البورصة تواصل الارتفاع بدعم محلي في منتصف تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

هذه الميزة متاحة عبر واتساب الآن

شروط المسح على الجوارب .. الإفتاء توضح.. فيديو

بملابس جلد.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة جذابة

شاهد | تركى آل الشيخ يزور محمد هنيدى فى الرياض

شاهد.. فنانة شهيرة تجرى عملية تجميل فى أنفها.. اعرف السبب

وضع أب مالا في حساب ابنته ثم مات فهل تستحق هذا المال؟ على جمعة يرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهداف القائمين على تصنيع المخدرات.. الداخلية تداهم مصنع هيروين بالشرقية.. صور

أروى جودة تشعل إنستجرام بفستان أسود

تدشين تويوتا كوبين GR سبورت في اليابان.. صور