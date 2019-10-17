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مرأة

النتيجة مفاجأة .. وصفة بـ 2 جنيه لإطالة الشعر ومنع تساقطه

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:05 م
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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لمياء الياسين
فوائد عديدة للثوم لعلاج مشاكل الشعر المختلفة والتهابات فروة الرأس، وتشير الدراسات أيضًا إلى أن تدليك فروة الرأس بالمكونات الطبيعية لمدة نصف ساعة مرتين في الأسبوع سيعزّز الدورة الدموية بشكل أفضل في فروة الرأس مما يساعد أيضًا في نمو الشعر.

إليك كيفية تطبيق عصير الثوم لنمو الشعر وفقا لـ موقع "بولد سكاي" الهندي.

يمكنك اخذ 3 حبات من الثوم وسحقهم جيدا وتصفية العصير المستخرج وسحقه ومزجه مع زيت الجرجير تخزين العصير في وعاء محكم الهواء واستخدامه عند الضرورة.

إذا كانت فروة رأسك بها جروح مفتوحة ، يُقترح عدم استخدام عصير الثوم لأن الأحماض يمكن أن تزيد من سوء الجرح. للشعر الجاف ، اغسلي الشعر لمدة نصف ساعة بماء الورد. يضيف ماء الورد مرطبًا طبيعيًا إلى فروة الرأس ، مما يقلل من فرص تحول الشعر المجعد بعد تطبيق عصير الثوم على فروة الرأس.

يمكنك تدليك فروة الرأس بالثوم وتمشيط الشعر برفق وشطفه بالماء الفاتر. استخدم شامبو خفيف لإزالة الرائحة النفاذة من الشعر. بعد 15 دقيقة ، ضع بلسم مرطب على أطراف الشعر واشطفه بالماء البارد.

واستخدم هذا العصير أكثر من مرتين في الأسبوع لمدة شهر و ستلاحظين وجود اختلاف في نمو الشعر.
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