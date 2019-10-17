قاضية تعمل في الخفاء.. معلومات لا تعرفها عن إشراف سعيد سيدة تونس الأولى.. صور

أثار ظهور زوجة الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، اهتمام التونسيين، والعالم، خاصة مع تقبيلها علم البلاد، لحظة الإعلان عن فوز زوجها برئاسة تونس، والوقوف خلفه خلال إلقاء خطاب الفوز بالرئاسة، لتصبح سيدة تونس الأولى، وفقًا للبروتوكول الرئاسي.



ووفقًا لوسائل الإعلام التونسية، تعتبر إشراف سعيد، أول قاضية تدخل قصر قرطاج، حيث سارت على درب والدها في مجال القضاء، الذي كان قاضيا بمحكمة الاستئناف، لتدرس هي الأخرى القانون في جامعة سوسة.



وولدت إشراف شبيل في مدينة صفاقس، لكن أصولها من مدينة طبلبة بمحافظة المنستير، وبدأت دراستها فى المدرسة الفرنسية بسوسة، وبعدها التحقت بمعهد الثانوية للفتيات، وبعد التخرج من الحقوق استكملت دراساتها العليا في المعهد الأعلى للقضاء، لتتخصص في العلوم الجنائية، وتشغل عددا من المناصب على مدار مسيرتها من بينها مستشارة في محكمة الاستئناف، وتشغل حاليا منصب وكيل المحكمة الابتدائية في تونس.



وكانت جامعة الحقوق، "وش السعد" عليها، حيث جمعها القانون بزوجها قيس سعيد الذي كان يعمل أستاذًا مساعدًا لمادة القانون الدستورى، حيث تزوجا بعد قصة حب وأنجبا ولدا وبنتين هم، عمر وسارة ومنى.



ولم يعرف الكثير عن إشراف سعيد، إلا بعد ظهورها مع زوجها قيس سعيد، أيام الانتخابات الرئاسية، والإدلاء بصوتها معه، وكأنها كانت حارسة زوجها التي تعمل في الخفاء وبصمت يجمعه الحب والود.



ومن الممكن ألا تظهر إشراف سعيد كثيرا، للإعلام أو مع زوجها، وذلك بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيد، إلغاء لقب السيدة الأولى، وعدم حمل زوجته هذا اللقب، مؤكدا أن "كل نساء تونس أُوّل".