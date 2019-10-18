نقابة المحامين .. تعرف على الشروط والأوراق لتجديد اشتراك 2020

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، اليوم الخميس، اجتماعه الدوري الشهري بمقر النقابة العامة، وذلك لإصدار ضوابط تجديد الاشتراك، والقيد، ومراجعة الجداول، وفقا لتعديلات قانون المحاماة الجديد.



ووفقًا لما أصدره المجلس من شروط تجديد القيد يستعرض صدى البلد فى التقرير التالى، الشروط والأوراق المطلوبة لتجديد القيد لعام 2020.



1 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتــراك 2019 :

– يقبل الاشتراك عام 2020 دون أي شروط أو ضوابط.

2 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2018 :

– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من عامي 2018 و 2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

3 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2017 :

– تقديم أدلة الاشتغال متضمنة توكيلين مرفق لهما عملين عن كل عام من أعوام 2017 و 2018 و 2019.

– برنت تأمينات خاص وعام وحكومي.

– شهادة تحركات.

4 – بالنسبة للمحامين المسددين لاشتراك 2016 وما قبلها :

– تطبيقًا لأحكام المادة ( 170 ) من قانون المحاماة – تزول عضوية المحامي بقوة القانون ولا يجوز أن يعيد اسمه لجدول المشتغلين إلا بإجراءات ورسوم قيد جديدين مع سداد رسوم الاشتراكات المستحقة، وتضم المدة السابقة على زوال العضوية من النقابة بحالتها إلى مدد القيد الجديدة مع مراعاة المواعيد المقررة قانونًا وذلك بشروط:

– أن يقدم أدلة اشتغال عن ثلاث سنوات سابقة على الزوال.

– فيش جنائي.

– كشف طبي.

– برنت تأمينات عام وخاص وحكومي.

– شهادة تحركات.

– رقم قومي.

– بطاقة ضريبية.

وفي حالة عدم تقديم أدلة اشتغال لا تضم المدة السابقة إلى قيده الجديد مع الاحتفاظ بدرجة القيد .

ثانيًا: تطبيقًا لأحكام المادة ( 143/1 ) بشأن التمتع بالخدمات النقابية ومن بينها العلاج .