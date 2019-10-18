وانا راكبة عربية كارو .. زينة تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .



وعلقت زينة على الصورة قائلة " وانا راكبة عربية كارو 😂".



وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت في فيلم "البدلة".



فيلم الفلوس يشارك فى بطولته خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.