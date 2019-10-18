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فن

وانا راكبة عربية كارو .. زينة تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:20 ص
زينة
زينة
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سيد احمد
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من خلال خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام" .

وعلقت زينة على الصورة قائلة " وانا راكبة عربية كارو 😂".

وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت في فيلم "البدلة".

فيلم الفلوس يشارك فى بطولته خالد الصاوي وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.
وانا راكبة عربية كارو .. زينة تشعل السوشيال ميديا .. شاهد
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