بدل مميزة لـ أول رحلة فضاء نسائية.. تعرف على مواصفاتها.. فيديو

تعتبر بدلة الفضاء المناسبة هي مفتاح السماح بنطاق الحركة اللازم لأداء العمل في مهام السير في الفضاء، فنجاح مهمة فضائية أو فشلها يتوقف على اختيار البدلة المناسبة لرائد الفضاء، وهذا كان السبب في تأجيل مهمة لمحطة الفضاء الدولية التي كان المقرر أن يقوم بها رائد فضاء وسيدة ولكن بسبب عدم توافر بدلة مناسبة له تم إلغائئها وسيقوم بها، اليوم، رائدتي فضاء لتصبح أول مهمة فضائية نسائية.



ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، كانت قد كشفت ناسا عن بدل الفضاء التي صُممت لترتديهما أول سيدتين تمشيان على سطح القمر، وجاء تصميم البدلات بالتزامن مع أول رحلة نسائية بالكامل في الفضاء، حيث تستعد ناسا لإطلاق أول رحلة فضائية للسيدات فقط، اليوم الجمعة، بعد أن ألغتها في وقت سابق من هذا العام لعدم توافر بدلتان فضائيتان بالحجم المناسب لرواد فضاء رجال.



وتم الكشف عن النماذج الأولية للبدلات الفضائية من الجيل الحديث والتي يمكن ارتداؤها داخل مركبة الفضاء أوريون وعلى سطح القمر، وتسمح البدلات الجديدة لرواد الفضاء بأن ينحنوا، ويجلسوا ويرفعوا أيديهم ويضعوها فوق رؤوسهم أيضا.



تعتبر البدل الحديثة أكثر مرونة مقارنة ببدلات الجيل السابق، مما يتيح لرواد الفضاء أيضا الجلوس بطريقة القرفصاء لالتقاط الصخور والتحرك بسهولة أكبر، وتم تصميمها مزودة بنظام العزل لتحمل درجات الحرارة من -150 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية.



وقال كريس هانسن، مدير مكتب تصميم الملابس في الفضاء بـ ناسا أن هذه البدلة مطورة للبدلة الأساسية التي تم تصميمها منذ 40 عاما، فيما قالت إيمي روس مهندسة رائدة بمجال الفضاء في وكالة ناسا، أن تطويرها للبدلة جاء لمنحهم قدرة أكبر على القيام بعملهم وإبقائهم على قيد الحياة في البيئة القاسية.



والمميز في هذه البدلة أنها تتغلب على مشكلات الأحجام لرائدي الفضاء، فهي بدلة واحدة تم تصميمها لتلائم الجميع نساء ورجال.



ووفقا لوكالة ناسا، فإن بدلات الفضاء أو وحدات التنقل خارج المركبة، يصل وزنها ما بين 350 إلى 500 رطل على حسب وزن الجهاز، وتوفر أدوات التحكم في الهواء، ودرجة الحرارة، وطاقة البطارية، وأجهزة الاتصالات، ونظام الحماية من الإشعاع والحطام الفضائي.



