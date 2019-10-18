بعد عملية تجميل.. هند البلوشي تتصدر جوجل

تصدرت الفنانة الكويتية هند البلوشى، مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد إعلانها إجراء عملية تجميل فى أنفها خلال الفترة الماضية.



وكانت هند البلوشى قالت فى إحدى اللقاءات التلفيزيونية إن السبب وراء إجراء عملية التجميل فى الأنف بسبب الحادث الذى تعرضت له منذ فترة قصيرة.



وظهرت هند البلوشي في المقطع وهي تضع ضمادة على أنفها، ورغم أنها لم تكشف في الفيديو خضوعها للتجميل، إلا أن الجمهور تداول المقطع بكثافة مؤكدين أنها خضعت بالفعل لعملية من أجل تصغير الأنف.



وكانت هند البلوشي أصيبت بجرح في أنفها جرّاء الحادث، كما قالت، ولكن لم يصدق المقربون أن ما حدث في أنفها سببه حادث السيارة، في إشارة منهم إلى خضوعها لعملية تجميل جديدة.

