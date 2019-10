بعد إصدارها .. #MakeItRight تتصدر تويتر

مع إطلاق فرقة BTS في تعاونٍ عالمي جديد مع المغني الأمريكي Lauv، الأغنية الكورية Make It Right ، دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #Make It Right فى مصر وعدد من الدول العربية، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وتفاعل عدد كبير من محبى الفرقة BTS فى مصر والوطن العربى



انطلقت الفرقة فعليًا في "سيول" عام 2013، وهي فرقة بوب كورية مكونة من سبعة فتيان، وتُعرف أيضًا باسم Bangtan Boys .



ظلت الفرقة تعرف باسم Bangtan Sonyeondan حتى عام 2017، عندما أعلنوا تغيير اسمهم إلي BTS وهي اختصار لكلمة Beyond The Scene أي "ما وراء الكواليس".



بدأت الفرقة كفرقة هيب هوب، ثم انطلقت لتشمل عدة أنماط مختلفة من الموسيقى، وغالبًا ما تركز كلمات أغنياتهم على التعليقات الشخصية والاجتماعية ، ومشاكل الشباب في سن المراهقة.



أطلقت الفرقة أول ألبوماتها الغنائية بعنوان 2 cool 4 skool عام 2013.